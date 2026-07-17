Bonnie Banane, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

Informations pratiques

Bonnie Banane Samedi 5 septembre, 22h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T22:00:00+02:00 – 2026-09-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T22:00:00+02:00 – 2026-09-05T23:00:00+02:00

Élégance, autodérision et don pour créer la surprise, Bonnie Banane ne ressemble à personne. Depuis ses débuts, la Bretonne cultive un art du décalage. Dans son univers aussi sophistiqué qu’imprévisible, elle réussit l’union parfaite entre pop, chanson française et R&B, humour décapant, émotion sincère et fantaisie assumée. Formée au théâtre et aux arts de la scène, elle aborde le concert comme un véritable espace de jeu. Chez elle, l’interprétation compte autant que la mélodie : chaque chanson devient un personnage, chaque apparition une mise en scène, entre élégance, autodérision et sens aigu de la surprise. Son charisme magnétique, son sens du groove et sa liberté de ton font de ses performances autant de rendez-vous à ne pas manquer.

Pour cette date, elle sera accompagnée, au piano, par Joseph Schiano di Lombo, compositeur, multi-instrumentiste et complice de longue date. Ensemble, ils ont signé en 2025 l’album Orguasme, aventure musicale audacieuse et jubilatoire qui a confirmé l’alchimie unique entre leurs deux univers. Une rencontre rare entre deux artistes parmi les plus inventifs de la scène francophone actuelle, à découvrir en live.

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/bonnie-banane »}]

Bonnie Banane revisite son répertoire accompagnée par Joseph Schiano di Lombo au piano. L’occasion de redécouvrir sa musique, à la fois énigmatique, farfelue et sexy.

Ryan Doubiago