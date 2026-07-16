Bonsaï en Occitanie, Maison des associations, Toulouse

Informations pratiques

Bonsaï en Occitanie 10 et 11 octobre Maison des associations Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T09:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

Inscrite au calendrier de la Fédération Française de Bonsaï, cette manifestation réunira les plus beaux bonsaïs de la région Occitanie. Les arbres présentés participeront à la sélection régionale en vue du congrès national 2027, offrant aux visiteurs une occasion unique de découvrir des créations d’exception et le savoir-faire de passionnés venus de toute la région.

À l’occasion des 10 ans de Bonsaï Toulouse, l’événement proposera également un large programme d’animations autour de la culture japonaise. Conférences, démonstrations et ateliers permettront d’explorer des pratiques traditionnelles telles que l’ikebana (art floral japonais), le kintsugi (réparation artistique des céramiques), la cérémonie du thé ou encore le hanawashi, un art mêlant fleurs et papier japonais washi.

Le public pourra également assister à une démonstration de mise en forme de bonsaï animée par le spécialiste Olivier Barreau, participer à des lectures contées en kamishibaï, théâtre d’images traditionnel japonais, et découvrir des expositions consacrées aux jardins japonais et aux arts du Japon.

Tout au long du week-end, un village d’artisans et de professionnels rassemblera producteurs de bonsaïs, céramistes, créateurs d’art végétal et spécialistes de la culture japonaise. Une belle opportunité pour échanger avec des passionnés, s’initier à cet univers et découvrir des savoir-faire d’exception.

Ouvert à tous, cet événement invite petits et grands à un voyage au cœur de la nature, de la patience et de l’esthétique japonaise.

Informations pratiques

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

Maison des Associations et parc Niel – Toulouse

Entrée libre (certaines animations sur inscription ou avec participation selon les activités)

Maison des associations Place Guy Hersant, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 28 30 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/maison-des-associations [{« type »: « link », « value »: « https://www.bonsai-toulouse.fr/ »}] Située dans le bâtiment de l’ancienne caserne Niel, au cœur du quartier Saint-Agne, la Maison des associations héberge de nombreuses associations à l’année ou ponctuellement, en mutualisant les bureaux. Métro : ligne B – station Empalot ou Saint-Agne – SNCF

Les 10 et 11 octobre 2026, venez découvrir l’exposition régionale organisée par l’association Bonsaï Toulouse.