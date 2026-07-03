Bonté d’Ovine, la colporteuse Le Bel Ordinaire/CAPBP Billère

Informations pratiques

Billère

Bonté d’Ovine, la colporteuse

Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2027-02-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-16

La colporteuse Bonté d’Ovine traverse les paysages et tisse des liens. Avec une lecture artistique élargie de la filière laine, Natacha Sansoz ouvre une réflexion sensible entre création contemporaine, pratiques pastorales et territoires vivants. .

Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 25 85 c.letuppe@agglo-pau.fr

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English : Bonté d’Ovine, la colporteuse

L’événement Bonté d’Ovine, la colporteuse Billère a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pau