Bonté d’Ovine, la colporteuse Le Bel Ordinaire/CAPBP Billère
mercredi 16 septembre 2026 · Le Bel Ordinaire/CAPBP · Billère
Informations pratiques
Billère
Bonté d’Ovine, la colporteuse
Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2027-02-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-16
La colporteuse Bonté d’Ovine traverse les paysages et tisse des liens. Avec une lecture artistique élargie de la filière laine, Natacha Sansoz ouvre une réflexion sensible entre création contemporaine, pratiques pastorales et territoires vivants. .
Le Bel Ordinaire/CAPBP Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 25 85 c.letuppe@agglo-pau.fr
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English : Bonté d’Ovine, la colporteuse
L’événement Bonté d’Ovine, la colporteuse Billère a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pau
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