Book and chill: Herstory ados Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe

Book and chill: Herstory ados

Place de l’Europe Médiathèque de Mours Saint Eusèbe Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20 19:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Un rendez-vous mensuel pour papoter, s’amuser et découvrir !

Explore des parcours de femmes incroyables et des histoires qui font réfléchir ou sourire. Entre lectures et partages, trouve ton coup de cœur féminin du jour !

.

Place de l’Europe Médiathèque de Mours Saint Eusèbe Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A monthly rendez-vous to chat, have fun and discover!

Explore incredible women’s journeys and stories that make you think or smile. Read and share, and find your favorite woman of the day!

L’événement Book and chill: Herstory ados Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-02-25 par Valence Romans Tourisme