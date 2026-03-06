Inauguration de l’exposition Le grand siècle des âmes Les arts religieux au temps de la marquise de Sévigné Eglise Notre Dame Mours-Saint-Eusèbe
Inauguration de l’exposition Le grand siècle des âmes Les arts religieux au temps de la marquise de Sévigné Eglise Notre Dame Mours-Saint-Eusèbe samedi 23 mai 2026.
Eglise Notre Dame 3 grande rue Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
2026-05-23
Inauguration suivie à 18 h d’une conférence de Julien Béchard
Eglise Notre Dame 3 grande rue Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 68 51 03 musee.artsacre@gmail.com
English :
Opening followed at 6 pm by a talk by Julien Béchard
