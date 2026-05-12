Racontines Jeune public Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe
Racontines Jeune public Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe mercredi 3 juin 2026.
Mours-Saint-Eusèbe
Racontines Jeune public
Place de l’Europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 09:30:00
fin : 2026-06-03 10:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Un temps d’histoires et de comptines pour les tout-petits.
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Place de l’Europe Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr
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English :
A time of stories and rhymes for toddlers.
L’événement Racontines Jeune public Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-05-12 par Valence Romans Tourisme
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