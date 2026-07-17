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Bookface, Bibliothèque de Distroff, Distroff

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de Distroff · Distroff

Bookface, Bibliothèque de Distroff, Distroff

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de Distroff
Adresse
3 rue de l'église 57925 Distroff
Ville
57925 Distroff
Département
Moselle
Tarif
Il faut un téléphone portable

Bookface Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque de Distroff Moselle

Il faut un téléphone portable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

C’est un portrait photo réalisé en plaçant un livre devant son visage
L’idée est de trouver un livre dont la couverture représente déjà un
visage !

Bibliothèque de Distroff 3 rue de l’église 57925 Distroff Distroff 57925 Moselle Grand Est 0382888933 https://bibliotheque-distroff.fr/ Bibliothèque municipale transports à proximité, présence de parkings, accès PMR
Biblis en folie 2026

©Gwenaelle Maguin

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