Ciné-livre : Astérix, Bibliothèque de Distroff, Distroff

Informations pratiques

Ciné-livre : Astérix Dimanche 4 octobre, 10h00 Bibliothèque de Distroff Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T11:30:00+02:00

Projection d’un film adapté d’un livre ou d’une bande dessinée. Proposer aux cinéphiles d’emprunter des livres consacrés à notre héros blondinet afin de mieux le connaître.

Bibliothèque de Distroff 3 rue de l’église 57925 Distroff Distroff 57925 Moselle Grand Est 0382888933 https://bibliotheque-distroff.fr/ Bibliothèque municipale transports à proximité, présence de parkings, accès PMR

Biblis en folie 2026

©Gwenaelle Maguin