Bookfaces, ou l’art de se faire tirer le portrait, Médiathèque Ormédo, Orvault

Bookfaces, ou l’art de se faire tirer le portrait Samedi 13 juin, 10h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE, DU 9 AU 13 JUIN

Avec l’Atelier Photo d’Orvault

Vous connaissez probablement le bookface, ce jeu qui consiste à bien positionner une couverture de livre ou de film devant soi et de se prendre en photo avec une tête amusante. Venez vous faire tirer le portrait en famille par les photographes de l’Atelier Photo d’Orvault et apprenez-en plus sur leur passion !

Un petit déjeuner sera offert dès 10h.

Samedi 13 juin · de 10h à 12h en continu · Ormédo · tout public

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Un petit atelier bookfaces bookface livre