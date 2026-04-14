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Bookfaces, ou l’art de se faire tirer le portrait, Médiathèque Ormédo, Orvault

Bookfaces, ou l’art de se faire tirer le portrait, Médiathèque Ormédo, Orvault

Bookfaces, ou l’art de se faire tirer le portrait, Médiathèque Ormédo, Orvault samedi 13 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Ormédo

Adresse : 2 Promenade de l'Europe, Orvault

Ville : 44700 Orvault

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Bookfaces, ou l’art de se faire tirer le portrait Samedi 13 juin, 10h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE, DU 9 AU 13 JUIN
Avec l’Atelier Photo d’Orvault
Vous connaissez probablement le bookface, ce jeu qui consiste à bien positionner une couverture de livre ou de film devant soi et de se prendre en photo avec une tête amusante. Venez vous faire tirer le portrait en famille par les photographes de l’Atelier Photo d’Orvault et apprenez-en plus sur leur passion !
Un petit déjeuner sera offert dès 10h.
Samedi 13 juin · de 10h à 12h en continu · Ormédo · tout public

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Un petit atelier bookfaces bookface livre

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