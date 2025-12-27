Boom boom buzz Totems Pacé Vendredi 3 juillet 2026, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

L’équipe de Totems vous propose un temps pop-culture : quiz, musique, cinéma, séries… Venez vous affronter en équipe et tentez de remporter la victoire ! Réservation conseillée.

Vendredi 3 juillet à 20h.

Début : 2026-07-03T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-03T21:30:00.000+02:00

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



