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Boom Machine par Nomad Men Coutances

Boom Machine par Nomad Men Coutances

Boom Machine par Nomad Men Coutances samedi 30 mai 2026.

Adresse : Square de l'Évêché

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 16:45:00

Tarif :

Coutances

Boom Machine par Nomad Men

Square de l’Évêché Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:45:00
fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Un duo déjanté à bord d’une machine rétro et insolite ! Un clown cascadeur burlesque et un batteur survitaminé entraînent le public dans un moment joyeux, participatif et plein de surprises, entre humour, cascades et rythmes endiablés.   .

Square de l’Évêché Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Boom Machine par Nomad Men

L’événement Boom Machine par Nomad Men Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme

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