Coutances

Boom Machine par Nomad Men

Square de l’Évêché Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:45:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Un duo déjanté à bord d’une machine rétro et insolite ! Un clown cascadeur burlesque et un batteur survitaminé entraînent le public dans un moment joyeux, participatif et plein de surprises, entre humour, cascades et rythmes endiablés. .

Square de l’Évêché Coutances 50200 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boom Machine par Nomad Men

L’événement Boom Machine par Nomad Men Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme