Booster vos ventes avec l’Intelligence Artificielle, Communauté de Communes de la Dombes, Châtillon-sur-Chalaronne

lundi 20 juillet 2026 · Communauté de Communes de la Dombes · Châtillon-sur-Chalaronne

Informations pratiques

Booster vos ventes avec l’Intelligence Artificielle Lundi 20 juillet, 10h30 Communauté de Communes de la Dombes Ain

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T10:30:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-20T10:30:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00

L’IA transforme la vente : passez à l’action dès aujourd’hui. Cet atelier vous permettra de comprendre les opportunités offertes par l’intelligence artificielle, d’identifier les leviers d’action et de mesurer les impacts sur vos performances commerciales. Un format concret et pédagogique pour booster efficacement vos ventes grâce à l’IA.

Le Lundi 20 Juillet 2026

de 10h30 à 12h00

Communauté de Communes de la Dombes – 4ᵉ étage

100 avenue Foch – 01400 Châtillon-sur-Chalaronne

L’atelier sera animé par Boris Bocquet, spécialiste des usages professionnels de l’intelligence artificielle

Inscrivez-vous https://forms.gle/iD3L6yHwqfzUp2bv9

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Cet atelier vous permettra de comprendre les opportunités offertes par l’intelligence artificielle : un format concret et pédagogique pour booster efficacement vos ventes grâce à l’IA. IA intelligence artificielle