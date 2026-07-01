Booster vos ventes avec l’Intelligence Artificielle, Communauté de Communes de la Dombes, Châtillon-sur-Chalaronne
lundi 20 juillet 2026 · Communauté de Communes de la Dombes · Châtillon-sur-Chalaronne
Informations pratiques
Booster vos ventes avec l’Intelligence Artificielle Lundi 20 juillet, 10h30 Communauté de Communes de la Dombes Ain
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T10:30:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-20T10:30:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00
L’IA transforme la vente : passez à l’action dès aujourd’hui. Cet atelier vous permettra de comprendre les opportunités offertes par l’intelligence artificielle, d’identifier les leviers d’action et de mesurer les impacts sur vos performances commerciales. Un format concret et pédagogique pour booster efficacement vos ventes grâce à l’IA.
Le Lundi 20 Juillet 2026
de 10h30 à 12h00
Communauté de Communes de la Dombes – 4ᵉ étage
100 avenue Foch – 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
L’atelier sera animé par Boris Bocquet, spécialiste des usages professionnels de l’intelligence artificielle
Inscrivez-vous https://forms.gle/iD3L6yHwqfzUp2bv9
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Cet atelier vous permettra de comprendre les opportunités offertes par l’intelligence artificielle : un format concret et pédagogique pour booster efficacement vos ventes grâce à l’IA. IA intelligence artificielle
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