Bord de mer La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Bord de mer

Du jeudi 11 au samedi 13 mars 2027 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11 20:00:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-11

Le portrait d’une mère poussée vers le vide, d’après le roman poignant de Véronique Olmi.

Ce pourrait être une chambre d’hôtel anonyme ou une plage noyée dans un ciel bas et gris. Là, une femme parle, se confie. Elle vit seule avec ses deux enfants, Kévin et Stan. L’argent lui manque. Elle voulait se battre pour offrir un autre avenir à ses enfants. Sur un coup de tête, elle les a emmenés en vacances. Une nuit de pluie, ils ont pris le car. Direction la mer. C’était la première fois de leur vie. Elle aurait tant voulu que cette escapade soit une fête…







La metteuse en scène Muriel Mayette-Holtz adapte le premier roman de Véronique Olmi. La comédienne Élise Clary incarne au plus près, avec une humanité et une rage émouvante, cette mère dévastée par les injustices de la vie, acculée, sans aide ni recours. La chambre d’hôtel où elle se tient prend les proportions d’une plage sans âme, inéluctable, balayée par des lumières de fêtes lointaines, avant que tout ne s’enfonce irrémédiablement dans la nuit.





Avec Elise Clary. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A portrait of a mother driven to the brink, based on the poignant novel by Véronique Olmi.

L’événement Bord de mer Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille