BORGES TANGO CLUB, Autre lieu, Genève

BORGES TANGO CLUB 18 avril et 16 mai Autre lieu

chf 12.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

La Maison Rousseau et Littérature et l’association suisse Los conjurados rendent hommage à l’écrivain argentin Jorge Luis Borges, 40 ans après son décès.

Grand Rue 40 (Vieille Ville – GE)

De 14h à 14h30 : cours de tango pour débutants.

De 14h30 à 17h : pratique de tango ouverte.

Il n’est pas nécessaire de venir accompagné·e d’un·e partenaire, les inscriptions individuelles sont les bienvenues.

Le tango est une danse improvisée qui développe la concentration, la conscience corporelle, l’écoute de l’autre et la perception de l’espace. En favorisant ces compétences, il devient un véritable outil d’apprentissage et d’épanouissement personnel. Les secrets de la danse se trouvent dans la connaissance latente du corps. Le tango est une passion qui se danse !

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://m-r-l.ch/programme/ »}]

Cours et pratique de tango à la Maison Rousseau – Samedi 14h

Maison Rousseau et Littérature