Borges tango club, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève

Borges tango club Samedi 18 avril, 14h00 Maison de Rousseau et de la Littérature

CHF 12.- / 10.- (AVS, chômeur·euse·s) / 0.- (étudiant·e·s) / 35.- (pass intégral cycle Borges)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Pratique guidée pour danser le tango.

Chaque session commencera par un tango de Borges-Piazzolla et une brève référence aux paroles et à la composition.

Le tango est une danse improvisée qui développe la concentration, la conscience corporelle, l’écoute de l’autre et la perception de l’espace. En favorisant ces compétences, il devient un véritable outil d’apprentissage et d’épanouissement personnel. Les secrets de la danse se trouvent dans la connaissance latente du corps. Le tango est une passion qui se danse !

Intervenant·es

Marthe Krummenacher se forme à l’École de danse de Genève – Ballet Junior sous la direction de Béatriz Consuelo de 1992 à 2000. De 2000 à 2007, elle danse pour le NDT2 de Jiří Kylián à La Haye, puis pour William Forsythe à Francfort. Elle revient ensuite à Genève, où elle travaille comme interprète auprès de chorégraphes tels que Pierre Pontvianne, Cindy Van Acker, Perrine Valli, Noemi Lapzeson, Crystal Pite, entre autres. En 2008, elle découvre le tango argentin, qui devient une nouvelle source d’inspiration. En 2017, elle reçoit le Prix suisse de la danse dans la catégorie « Danseuse exceptionnelle ». Deux ans plus tard, en 2019, elle fonde la compagnie Burning Feet. Au sein de sa compagnie ou en tant que danseuse indépendante, elle participe à de nombreux événements de la scène chorégraphique genevoise. Depuis 2020, en parallèle à sa carrière d’interprète, elle s’investit activement dans des projets de médiation culturelle et de pédagogie.

Adrián Cia est danseur et musicien de tango depuis plus de vingt ans. Formé en Argentine auprès de grands maîtres du tango de scène et du style milonguero, il cultive une approche à la fois traditionnelle et expressive de cette danse. Installé à Genève, il enseigne le tango, se produit sur scène et assure la musique lors de nombreux événements. Parallèlement à sa pratique artistique, il mène des recherches sur l’histoire du tango, avec un intérêt particulier pour l’évolution de sa musique.

À lire

Œuvres complètes I, II, Jorge Luis Borges, Gallimard, 2016

Informations supplémentaires

Il n’est pas nécessaire de venir accompagné·e d’un·e partenaire, les inscriptions individuelles sont les bienvenues.

Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 310 10 28 http://m-r-l.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://m-r-l.ch/evenement/borges-tango-club-2/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/maison-rousseau-litterature/

La MRL rend hommage à l’écrivain argentin Jorge Luis Borges, 40 ans après son décès.

DR