AGENDA · Maroilles
Boubou Chapka, Relais de l’écluse, Maroilles
samedi 19 septembre 2026 · Relais de l'écluse · Maroilles
Informations pratiques
Boubou Chapka Samedi 19 septembre, 20h00 Relais de l’écluse Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Relais de l’écluse 1 écluse d’Hachette – 59 Maroilles Maroilles 59550 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/parasitescollectif/?locale=fr_FR »}]
acoustique blues rock Nord
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