Le Zygophone, Relais de l’écluse, Maroilles
samedi 19 septembre 2026 · Relais de l'écluse · Maroilles
Informations pratiques
Le Zygophone Samedi 19 septembre, 14h00 Relais de l’écluse Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Le Zygophone est un dispositif floral musical, une jardinerie électronique pour musiciens en herbe. Sous la forme d’une pergola sonore, c’est le contact entre le musicien et la plante qui génère la note. En botaniste expérimental, l’interprète dissèque ce qu’il ou elle entend et sculpte les harmonies à l’aide d’effets intégrés à l’instrument. La pratique du Zygophone se fait en duo, face à face, de façon zygomorphe, du terme botanique désignant les végétaux qui poussent en symétrie bilatérale. Les artistes proposeront des ateliers immersifs où le public pourra appréhender ce dispositif musical atypique.
Relais de l’écluse 1 écluse d’Hachette – 59 Maroilles Maroilles 59550 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/parasitescollectif/?locale=fr_FR »}]
atelier musico-botanique Nord
DR
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