Marie Paulette, Relais de l’écluse, Maroilles
samedi 19 septembre 2026 · Relais de l'écluse · Maroilles
Informations pratiques
Marie Paulette Samedi 19 septembre, 21h00 Relais de l’écluse Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Marie Paulette, duo polyphonique, s’imprègne des danses et musiques traditionnelles dans un esprit de guinguette et les façonne encore et encore vers une transe électrique et cosmopolitaine.
« Marie Paulette c’est une envie de faire sa valise pour aller voir ce qui se fait ailleurs.
C’est un mixer à soupe de tout.
Une cocotte minute de l’ancien, bouillante de l’aujourd’hui.
C’est ce que t’entends au bistro du quartier le dimanche midi,
puis qui déjante l’oreille au fond d’un garage.
Marie Paulette, c’est l’infamilière que tout le monde connaît. »
Relais de l’écluse 1 écluse d’Hachette – 59 Maroilles Maroilles 59550 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/parasitescollectif/?locale=fr_FR »}]
duo polyphonique Nord
DR
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