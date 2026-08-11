Boucle d’art : art, nature et patrimoine au Port-Launay La Gerbetière – Maison Audubon Couëron

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 11:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public, En famille

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, le quartier du Port-Launay s’associe au GALM et créé « Boucle d’art et les 17 lieux » pour faire découvrir le patrimoine et la création artistique à travers un parcours chez les habitants.Le programme propose une immersion dans l’art, la nature et le patrimoine du quartier du Port-Launay à Couëron. Vous pourrez visiter des expositions chez l’habitant, participer à des ateliers créatifs, et profiter de balades et de spectacles. Au programme : Parcours chez l’habitant en 17 lieux d’expositions pour découvrir notamment sculpture, création textile, peinture, dessin, photographie, céramique, tapisserie… Visites guidées du Port-Launay Expositions et animations à La Gerbetière – Maison Audubon avec atelier artistique, théâtre, dégustation de Berligou, découverte des oiseaux, bibliothèque, moments conviviaux… >> Découvrez le programme complet Informations pratiques Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 11h à 18hPort-Launay, Couëron et La Gerbetière – Maison Audubon, 1 rue des BergeronnettesAccès libre et gratuit Plus d’informations : contact@galm-coueron.fr

La Gerbetière – Maison Audubon Couëron 44220



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