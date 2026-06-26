Boucle de 12 km le matin et une boucle de 11 km l’après-midi Fédération Française de Randonnée Telgruc-sur-Mer jeudi 23 juillet 2026.

Telgruc-sur-Mer

Boucle de 12 km le matin et une boucle de 11 km l’après-midi Fédération Française de Randonnée

Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Rdv 9h30 ou 13h15 Parking plage de Trez Bellec TELGRUC.

Contact ULAMIR Presqu’île de Crozon, Jean François LEYRAT (06 79 10 60 65),

Jean Yves LEMONNIER (06 82 39 18 24)

Prévoir pique-nique .

Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 79 10 60 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Boucle de 12 km le matin et une boucle de 11 km l’après-midi Fédération Française de Randonnée Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime