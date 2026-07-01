Les lundis de Rozavern Marchés des producteurs et concerts Telgruc-sur-Mer
lundi 27 juillet 2026 · Telgruc-sur-Mer
Informations pratiques
Telgruc-sur-Mer
Les lundis de Rozavern Marchés des producteurs et concerts
Lieu-dit Kerferman Telgruc-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 17:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
De 17h à 20h Marché des producteurs
20h15 concerts gratuits et restauration sur place
27 Juillet 2026 Amiliz (musique bretonne à danser Fest Noz) .
Lieu-dit Kerferman Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Les lundis de Rozavern Marchés des producteurs et concerts Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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