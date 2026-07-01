Informations pratiques

Telgruc-sur-Mer

Les lundis de Rozavern Marchés des producteurs et concerts

Lieu-dit Kerferman Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 17:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

De 17h à 20h Marché des producteurs

20h15 concerts gratuits et restauration sur place

27 Juillet 2026 Amiliz (musique bretonne à danser Fest Noz) .

Lieu-dit Kerferman Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Les lundis de Rozavern Marchés des producteurs et concerts Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime