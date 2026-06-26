Au Comptoir Ephémère Boutique d’Artisanat local Ancien Presbytère Telgruc-sur-Mer

Informations pratiques

Telgruc-sur-Mer

Au Comptoir Ephémère Boutique d’Artisanat local

Ancien Presbytère 19 Rue de l’Église Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-08

Le Comptoir Éphémère rouvre ses portes pour l’été !

Du 8 juillet au 21 août, venez découvrir une boutique dédiée à l’artisanat local, où une quinzaines d’artisanes du Finistère vous présentent leurs créations réalisées avec passion mosaïque, illustration, linogravure, aquarelle, maroquinerie, bijoux en argent, céramique, travail du bois, plantes aromatiques et herbiers.

Les créatrices assureront elles-mêmes les permanences, offrant aux visiteurs un moment privilégié pour échanger autour de leur savoir-faire. Que vous soyez de passage, en vacances ou habitant de la région, venez découvrir des créations uniques et partager un moment convivial autour du fait main. .

Ancien Presbytère 19 Rue de l’Église Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 95 45 86 26

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L’événement Au Comptoir Ephémère Boutique d’Artisanat local Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime