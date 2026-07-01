Soirée folklorique et moules frites Place du 3 Septembre 1944 Telgruc-sur-Mer
vendredi 24 juillet 2026 · Place du 3 Septembre 1944 · Telgruc-sur-Mer
Informations pratiques
Telgruc-sur-Mer
Soirée folklorique et moules frites
Place du 3 Septembre 1944 EXTERIEUR Telgruc-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-25 01:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Soirée folklorique animée par le Bagad d’Elliant et les danseurs de Plomodiern.
Venez vous initier à la danse Bretonne et déguster un moules frites sans réservation.
La soirée se terminera avec un duo de chanteurs qui reprendra les tubes pour vous faire danser et vous détendre. .
Place du 3 Septembre 1944 EXTERIEUR Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 7 68 66 56 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée folklorique et moules frites Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
À voir aussi à Telgruc-sur-Mer (Finistère)
- Les lundis de Rozavern Marchés des producteurs et concerts Telgruc-sur-Mer 20 juillet 2026
- Un jour de 1789 Telgruc-sur-Mer 22 juillet 2026
- Boucle de 12 km le matin et une boucle de 11 km l’après-midi Fédération Française de Randonnée Telgruc-sur-Mer 23 juillet 2026
- Les lundis de Rozavern Marchés des producteurs et concerts Telgruc-sur-Mer 27 juillet 2026
- Balade nature et géologique Trez-Bihan (Telgruc-sur-Mer) Maison des Minéraux Telgruc-sur-Mer 28 juillet 2026