Soirée folklorique et moules frites Place du 3 Septembre 1944 Telgruc-sur-Mer

Informations pratiques

Telgruc-sur-Mer

Soirée folklorique et moules frites

Place du 3 Septembre 1944 EXTERIEUR Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-25 01:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Soirée folklorique animée par le Bagad d’Elliant et les danseurs de Plomodiern.

Venez vous initier à la danse Bretonne et déguster un moules frites sans réservation.

La soirée se terminera avec un duo de chanteurs qui reprendra les tubes pour vous faire danser et vous détendre. .

Place du 3 Septembre 1944 EXTERIEUR Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 7 68 66 56 36

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English :

L’événement Soirée folklorique et moules frites Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime