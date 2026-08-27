Boucle forestière autour de la Roche Sanadoire D80a Rochefort-Montagne
mercredi 7 octobre 2026 · D80a · Rochefort-Montagne
Informations pratiques
Rochefort-Montagne
Boucle forestière autour de la Roche Sanadoire
D80a Cros Haut Rochefort-Montagne Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
13 ans et plus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 09:00:00
fin : 2026-10-07 12:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Au départ du Cros, partez pour une agréable boucle au cœur de la forêt entourant la majestueuse Roche Sanadoire.
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D80a Cros Haut Rochefort-Montagne 63210 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Starting from Le Cros, set out on a pleasant loop hike through the heart of the forest surrounding the majestic Roche Sanadoire.
L’événement Boucle forestière autour de la Roche Sanadoire Rochefort-Montagne a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme