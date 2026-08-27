Boucle forestière autour de la Roche Sanadoire D80a Rochefort-Montagne

Informations pratiques

Rochefort-Montagne

Boucle forestière autour de la Roche Sanadoire

D80a Cros Haut Rochefort-Montagne Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

13 ans et plus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 09:00:00

fin : 2026-10-07 12:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Au départ du Cros, partez pour une agréable boucle au cœur de la forêt entourant la majestueuse Roche Sanadoire.

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D80a Cros Haut Rochefort-Montagne 63210 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Starting from Le Cros, set out on a pleasant loop hike through the heart of the forest surrounding the majestic Roche Sanadoire.

L’événement Boucle forestière autour de la Roche Sanadoire Rochefort-Montagne a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme