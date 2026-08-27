Initiation au trail dans le Sancy Halle de Rochefort-Montagne Rochefort-Montagne
samedi 31 octobre 2026 · Halle de Rochefort-Montagne · Rochefort-Montagne
Informations pratiques
Rochefort-Montagne
Initiation au trail dans le Sancy
Halle de Rochefort-Montagne 7 Place de la Fontaine Rochefort-Montagne Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 09:00:00
fin : 2026-10-31 12:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Profitez des sublimes paysages du Sancy autrement grâce à une sortie trail encadrée par un professionnel.
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Halle de Rochefort-Montagne 7 Place de la Fontaine Rochefort-Montagne 63210 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Experience the stunning landscapes of Sancy in a whole new way with a trail run led by a professional.
L’événement Initiation au trail dans le Sancy Rochefort-Montagne a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme