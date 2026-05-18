Informations pratiques

Buchy

Boucles Bucheoises 2ème édition

Route d’Argueil Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 13:30:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Le dimanche 6 septembre, le vélo sera à l’honneur à Buchy l’Entente Cycliste Quevillaise présente leur 2ème édition des Boucles Bucheoises !

Le matin, une randonnée à vélo gratuite et ouverte à tous est organisée par le club de cyclo de Buchy.

L’après-midi, une épreuve cycliste réservée aux coureurs adultes aura lieu route d’Argueil. Départ à 13h30 avec une arrivée prévue vers 16h30. Les coureurs vont effectuer 10 tours d’un circuit de 12,6km et traverser les communes de St-Croix-sur-Buchy, Bois-Héroult, Bosc-Edeline et Héronchelles.

Venez nombreux ! .

Route d’Argueil Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie ententecyclistequevillaise@gmail.com

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English : Boucles Bucheoises 2ème édition

L’événement Boucles Bucheoises 2ème édition Buchy a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin