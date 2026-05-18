Boucles Bucheoises 2ème édition Buchy
dimanche 6 septembre 2026 · Buchy
Informations pratiques
Buchy
Boucles Bucheoises 2ème édition
Route d’Argueil Buchy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 13:30:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Le dimanche 6 septembre, le vélo sera à l’honneur à Buchy l’Entente Cycliste Quevillaise présente leur 2ème édition des Boucles Bucheoises !
Le matin, une randonnée à vélo gratuite et ouverte à tous est organisée par le club de cyclo de Buchy.
L’après-midi, une épreuve cycliste réservée aux coureurs adultes aura lieu route d’Argueil. Départ à 13h30 avec une arrivée prévue vers 16h30. Les coureurs vont effectuer 10 tours d’un circuit de 12,6km et traverser les communes de St-Croix-sur-Buchy, Bois-Héroult, Bosc-Edeline et Héronchelles.
Venez nombreux ! .
Route d’Argueil Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie ententecyclistequevillaise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Boucles Bucheoises 2ème édition
L’événement Boucles Bucheoises 2ème édition Buchy a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
À voir aussi à Buchy (Seine-Maritime)
- Ciné-Seine Route de Forges Buchy 26 août 2026
- La fête à Paulette Stade municipal Buchy 19 septembre 2026
- Théâtre Confiture et pâté de Blaireau Route de Forges Buchy 20 septembre 2026
- Cours de dessin et peinture avec Isabelle Beaussant Buchy 22 septembre 2026
- [Octobre Rose] Repas et concert aux Halles en Scène Route de Forges Buchy 17 octobre 2026