Boucles d’oreilles en résine CHEZ TATIE Granville
Boucles d’oreilles en résine CHEZ TATIE Granville samedi 6 juin 2026.
Granville
Boucles d’oreilles en résine
CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 19:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Durant cet atelier, vous fabriquerez votre paire de boucles d’oreilles en résine.
Marie sera à vos côtés pour la découverte de la technique et le guidage pas à pas.
Le plus dur sera peut être de faire votre choix parmi les fleurs séchées et paillettes !
Un moment créatif et de partage.
Atelier pour les adultes et ados à partir de 11 ans.
Réservation en ligne .
CHEZ TATIE 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Boucles d’oreilles en résine
L’événement Boucles d’oreilles en résine Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer
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