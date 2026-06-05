Scène ouverte de slam et atelier d’écriture Granville
Scène ouverte de slam et atelier d’écriture Granville dimanche 7 juin 2026.
Granville
Scène ouverte de slam et atelier d’écriture
Promenade du Docteur Paul Lavat Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Préparez-vous pour une après-midi de créativité et d’expression !
Rejoignez-nous pour un événement slam agréable. La scène débutera par un atelier d’écriture, animé par Seb Duch.
– Inscriptions, à partir de 14 h 30.
– Atelier d’écriture, de 15 h à 15 h 45.
– Restitution et scène ouverte, à 15 h 45.
Venez partager, découvrir et profiter d’un moment convivial autour de la poésie vivante ! .
Promenade du Docteur Paul Lavat Granville 50400 Manche Normandie +33 6 03 26 66 40
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English : Scène ouverte de slam et atelier d’écriture
L’événement Scène ouverte de slam et atelier d’écriture Granville a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Granville Terre et Mer
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