Ciné-débat des preuves d’amour Cinéma Le Sélect Granville
Ciné-débat des preuves d’amour Cinéma Le Sélect Granville vendredi 5 juin 2026.
Granville
Ciné-débat des preuves d’amour
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00
Date(s) :
2026-06-05
En partenariat avec l’association Granville terre et fière et l’association le Refuge
Céline attend l’arrivée de son premier enfant. Mais elle n’est pas enceinte. Dans trois mois, c’est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille. Sous le regard de ses amis, de sa mère, et aux yeux de la loi, elle cherche sa place et sa légitimité.
De Alice Douard
Séance animée par Lucie Béguin, co-autrice du livre Nos enfants, nous-mêmes , un ciné-débat aura lieu après la projection. .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Ciné-débat des preuves d’amour
L’événement Ciné-débat des preuves d’amour Granville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Granville Terre et Mer
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