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Ciné-débat des preuves d’amour Cinéma Le Sélect Granville

Ciné-débat des preuves d’amour Cinéma Le Sélect Granville

Ciné-débat des preuves d’amour Cinéma Le Sélect Granville vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Cinéma Le Sélect

Adresse : 7 Boulevard d'Hauteserve

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Granville

Ciné-débat des preuves d’amour

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :
2026-06-05

En partenariat avec l’association Granville terre et fière et l’association le Refuge

Céline attend l’arrivée de son premier enfant. Mais elle n’est pas enceinte. Dans trois mois, c’est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille. Sous le regard de ses amis, de sa mère, et aux yeux de la loi, elle cherche sa place et sa légitimité.

De Alice Douard

Séance animée par Lucie Béguin, co-autrice du livre Nos enfants, nous-mêmes , un ciné-débat aura lieu après la projection.   .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27  granville@cine-movida.com

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English : Ciné-débat des preuves d’amour

L’événement Ciné-débat des preuves d’amour Granville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Granville Terre et Mer

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