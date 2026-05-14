Soirée loups-garous Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Soirée loups-garous Atelier pour enfants Chez Tatie Granville vendredi 5 juin 2026.
Granville
Soirée loups-garous
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05 21:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Durant cette soirée, nous jouerons au jeu de rôles Loups-Garous , jeu qui permet d’allier l’art de la persuasion, de la stratégie et de la discrétion puis nous partagerons un moment dans le bar juste en face de l’atelier (une boisson comprise dans la formule). .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Soirée loups-garous
L’événement Soirée loups-garous Granville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer
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