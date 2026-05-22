Rues des fiertés rue des juifs Granville

Granville

Rues des fiertés

rue des juifs Quai Pleville Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Granville accueillera sa première Marche des Fiertés les 5 et 6 juin 2026.

Les vendredi 5 et samedi 6 juin 2026, l’association Granville Terre & Fière organise la première édition de Rues des Fiertés, un événement festif, inclusif et ouvert à toutes et tous, mêlant culture, rencontres, marche des fiertés, village associatif et soirée festive.

Pensé comme un moment de rassemblement familial et intergénérationnel, Rues des Fiertés s’adresse aux personnes LGBT+ du territoire, à leurs proches, à leurs familles, à leurs ami·es et à toutes les personnes bienveillantes souhaitant se joindre à cette première édition.

Un événement pour rendre visibles les fiertés à Granville.

Fondée en 2026, l’association Granville Terre & Fière a pour objectif de promouvoir la culture queer en Basse-Normandie, d’assurer la présence et la visibilité de la communauté LGBT+, et de constituer un espace de ressources, de lien social et de réseau dans la Manche et plus largement en Normandie.

Dans un territoire où les événements LGBT+ restent encore rares, Rues des Fiertés souhaite offrir un temps de rencontre, de visibilité et de fête au cœur de Granville. L’événement veut contribuer à renforcer le vivre-ensemble, à rendre visibles les diversités dans un cadre bienveillant, ouvert et familial, et à inscrire Granville dans une dynamique culturelle et citoyenne contemporaine. “Avec Rues des Fiertés, nous voulons créer un moment joyeux, visible et rassembleur à Granville.

L’objectif est simple permettre aux personnes LGBT+ du territoire, à leurs proches et à leurs allié·es de se retrouver, de se reconnaître, et de prendre leur place dans l’espace public.”

Deux jours de culture, de rencontres et de fête ! .

rue des juifs Quai Pleville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 95 97 08 13 granvillefiere@gmail.com

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English : Rues des fiertés

L’événement Rues des fiertés Granville a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer