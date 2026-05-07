Concert Juste Humain Michel Kat chante balavoine Salle de spectacle de l’Archipel Granville
Concert Juste Humain Michel Kat chante balavoine Salle de spectacle de l’Archipel Granville vendredi 5 juin 2026.
Granville
Concert Juste Humain Michel Kat chante balavoine
Salle de spectacle de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Juste Humain est un projet musical, hommage dédié à l’œuvre intemporelle de Daniel Balavoine, porté avec passion et sincérité par Michel Kat.
Accompagné de musiciens professionnels, Michel Kat offre une performance sincère, énergique et fidèle à l’esprit de Balavoine. .
Salle de spectacle de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 6 31 75 63 40 michelkat.justehumain@gmail.com
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English : Concert Juste Humain Michel Kat chante balavoine
L’événement Concert Juste Humain Michel Kat chante balavoine Granville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer
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