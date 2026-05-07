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Concert Juste Humain Michel Kat chante balavoine Salle de spectacle de l’Archipel Granville

Concert Juste Humain Michel Kat chante balavoine Salle de spectacle de l’Archipel Granville

Concert Juste Humain Michel Kat chante balavoine Salle de spectacle de l’Archipel Granville vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Salle de spectacle de l'Archipel

Adresse : Place Maréchal Foch

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Granville

Concert Juste Humain Michel Kat chante balavoine

Salle de spectacle de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Juste Humain est un projet musical, hommage dédié à l’œuvre intemporelle de Daniel Balavoine, porté avec passion et sincérité par Michel Kat.
Accompagné de musiciens professionnels, Michel Kat offre une performance sincère, énergique et fidèle à l’esprit de Balavoine.   .

Salle de spectacle de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 6 31 75 63 40  michelkat.justehumain@gmail.com

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English : Concert Juste Humain Michel Kat chante balavoine

L’événement Concert Juste Humain Michel Kat chante balavoine Granville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer

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