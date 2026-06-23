Granville

Boucles d’oreilles en résine

9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 14:00:00

fin : 2026-09-21 16:30:00

Date(s) :

2026-09-21

Durant cet atelier, vous fabriquerez votre paire de boucles d’oreilles en résine. Marie sera à vos côtés pour la découverte de la technique et le guidage pas à pas.

Le plus dur sera peut être de faire votre choix parmi les fleurs séchées et paillettes ;-).

Un moment créatif et de partage.

Atelier pour les adultes et ados à partir de 10 ans. .

9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Boucles d’oreilles en résine

L’événement Boucles d’oreilles en résine Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer