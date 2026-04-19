Saint-Dié-des-Vosges

Bouge en bleu !

rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Bouge en bleu pour l’autisme est de retour pour une 5éme édition. Au programme activités pour enfants, démonstration de danses, buvette et autres avec des stands d’information sur l’autisme.

Les bénéfices seront intégralement reversés aux écoles et associations œuvrant pour l’autisme.Tout public

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rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 50 07 89 78 mel.fitness@laposte.net

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English :

Bouge en bleu pour l’autisme is back for its 5th edition. On the program: children’s activities, dance demonstrations, refreshments and information stands on autism.

All profits will be donated to schools and associations working for autism.

L’événement Bouge en bleu ! Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES