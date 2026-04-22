Visite Animée City Croquis La Boussole Office de Tourisme Saint-Dié-des-Vosges
Visite Animée City Croquis La Boussole Office de Tourisme Saint-Dié-des-Vosges mercredi 22 avril 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Visite Animée City Croquis
La Boussole Office de Tourisme 2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-08-19 16:15:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-07-22 2026-08-19 2026-10-21
Les city croquis, c’est une visite décalée de la ville de Saint-Dié-des-Vosges où votre sens de l’observation et de l’imagination sera mis à contribution !
Sur réservation à l’Office du tourisme.Enfants
2 .
La Boussole Office de Tourisme 2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 tourisme@vosges-portes-alsace.fr
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English :
Les city croquis is an offbeat tour of the town of Saint-Dié-des-Vosges, where your sense of observation and imagination will be put to good use!
Reservations required at the Tourist Office.
L’événement Visite Animée City Croquis Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-12-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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