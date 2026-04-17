Concert Festival des Abbayes-Par delà les frontières Über Grenzen Usine Claude et Duval Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Concert Festival des Abbayes-Par delà les frontières Über Grenzen

Usine Claude et Duval 1 Avenue de Robache Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25 21:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Bingen point d’ancrage des abbayes médiévales au Rhin romantique . Depuis des siècles, le Rhin est une grande voie d’échanges où circulent hommes, idées et cultures. Dès le XII¿ siècle, Hildegarde von Bingen parcourt le fleuve depuis son monastère, déjà célèbre comme prophétesse, musicienne et guérisseuse.

Sept siècles plus tard, Bingen devient le point de départ du Rhin romantique , source d’inspiration pour artistes et musiciens. Sur ce même fleuve, le jeune Wolfgang Amadeus Mozart évoquait déjà une mystérieuse tempête.

Lieu de départ et d’élan, le Rhin incarne aussi le désir d’ailleurs il inspire le Fernweh des romantiques allemands. Jacques Offenbach à Cologne et Anton Reicha à Bonn prennent ainsi la route de Paris, où leurs carrières s’épanouissent.

À son tour, Hector Berlioz traverse l’Europe et le Rhin, symbole de lien entre les cultures. Admiré en Allemagne, il raconte avec humour son accueil triomphal sur le pont de Kehl, célébré des deux côtés du fleuve.Tout public

25 .

Usine Claude et Duval 1 Avenue de Robache Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 senones@vosges-portes-alsace.fr

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English :

Bingen: an anchor point for medieval abbeys on the Romantic Rhine . For centuries, the Rhine has been a major trade route for people, ideas and cultures. As early as the 12th century, Hildegarde von Bingen travelled the river from her monastery, already famous as a prophetess, musician and healer.

Seven centuries later, Bingen became the starting point of the Romantic Rhine , a source of inspiration for artists and musicians. On this very river, the young Wolfgang Amadeus Mozart already evoked a mysterious storm.

A place of departure and impetus, the Rhine also embodies the desire for elsewhere: it inspired the Fernweh of the German Romantics. Jacques Offenbach in Cologne and Anton Reicha in Bonn set off for Paris, where their careers flourished.

In turn, Hector Berlioz crossed Europe and the Rhine, symbolizing the link between cultures. Admired in Germany, he humorously recounts his triumphant welcome on the Kehl bridge, celebrated on both sides of the river.

L’événement Concert Festival des Abbayes-Par delà les frontières Über Grenzen Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES