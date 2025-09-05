Théâtre Trop près du mur Musée Pierre-Noël Saint-Dié-des-Vosges

Théâtre Trop près du mur Musée Pierre-Noël Saint-Dié-des-Vosges mardi 2 juin 2026.

Théâtre Trop près du mur

Musée Pierre-Noël 11 rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Mardi 2026-06-02 20:00:00

Typhus Bronx De et avec Emmanuel Gil. Un ascenseur émotionnel hors normes. Typhus, c’est celui qui plonge à l’intérieur de toi pour y mettre le Bronx. Lorsque Typhus parle à l’acteur de son désir d’enfant, celui-ci n’a pas d’autre choix que d’exaucer son voeu… à sa manière. Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ? Qui élève qui ? Comme l’adulte et l’enfant dialoguent au coeur d’une même personne, ici s’affrontent le clown sensible, sans filtre, et l’homme social, l’être de raison. Typhus, c’est l’impulsif, l’enfant fou au coeur qui déborde et à la naïveté inquie´tante. Celui qui dit la vérité et refuse les règles. Trop près du mur est l’histoire d’un être profondément inadapté qui se met en devoir d’en éduquer un autre, tiraillé entre sa maladresse et son envie de bien faire, entre ses pulsions sauvages et son besoin de tendresse. Emmanuel Gil offre une nouvelle performance virtuose pour un spectacle caustique, où l’on rit, on jubile et on grince des dents, tout cela à la fois. Dès 12 ans.Adultes

Musée Pierre-Noël 11 rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

English :

Typhus Bronx By and starring Emmanuel Gil. An extraordinary emotional elevator. Typhus is the one who dives inside you to put the Bronx there. When Typhus talks to the actor about his desire for a child, he has no choice but to fulfill his wish? in his own way. But in this game of Russian dolls, who controls whom? Who raises whom? Just as adults and children converse within the same person, here the sensitive, unfiltered clown and the social, rational man clash. Typhus is the impulsive, crazy child with an overflowing heart and a worrying naivety. The one who speaks the truth and refuses to play by the rules. Trop près du mur is the story of a profoundly maladjusted being who sets out to educate another, torn between his clumsiness and his desire to do the right thing, between his wild impulses and his need for tenderness. Emmanuel Gil delivers another virtuoso performance in a caustic show that makes you laugh, gloat and gnash your teeth, all at the same time. Ages 12 and up.

German :

Typhus Bronx Von und mit Emmanuel Gil. Ein außergewöhnlicher emotionaler Fahrstuhl. Typhus ist der Mann, der in dein Inneres eindringt, um dort die Bronx zu errichten. Als Typhus dem Schauspieler von seinem Kinderwunsch erzählt, hat dieser keine andere Wahl, als den Wunsch auf seine Weise zu erfüllen. Aber wer kontrolliert in diesem Spiel der russischen Puppen wen? Wer erzieht wen? So wie Erwachsene und Kinder in ein und derselben Person miteinander sprechen, so stehen sich hier der sensible, ungefilterte Clown und der soziale Mensch, das Wesen der Vernunft, gegenüber. Typhus ist der Impulsive, das verrückte Kind mit dem überfließenden Herzen und der beunruhigenden Naivität. Der, der die Wahrheit sagt und sich den Regeln widersetzt. Trop près du mur ist die Geschichte eines zutiefst unangepassten Wesens, das sich der Aufgabe stellt, einen anderen zu erziehen, hin- und hergerissen zwischen seiner Ungeschicklichkeit und seinem Wunsch, das Richtige zu tun, zwischen seinen wilden Impulsen und seinem Bedürfnis nach Zärtlichkeit. Emmanuel Gil bietet eine neue virtuose Leistung in einem ätzenden Stück, in dem man lacht, jubelt und mit den Zähnen knirscht, alles auf einmal. Ab 12 Jahren.

Italiano :

Typhus Bronx Di e con Emmanuel Gil. Uno straordinario ascensore emotivo. Tifo è l’uomo che si immerge dentro di te per far esplodere il Bronx. Quando Tifo racconta all’attore il suo desiderio di avere un figlio, l’attore non ha altra scelta che esaudire il suo desiderio? A modo suo. Ma in questo gioco di bambole russe, chi controlla chi? Chi sta crescendo chi? Proprio come adulti e bambini dialogano all’interno della stessa persona, qui il clown sensibile e senza filtri e l’uomo sociale e razionale si scontrano. Tifo è il bambino impulsivo e folle, con un cuore traboccante e un’ingenuità preoccupante. Quello che dice la verità e si rifiuta di giocare secondo le regole. Trop près du mur è la storia di una persona profondamente disadattata che si propone di educarne un’altra, combattuta tra la sua goffaggine e il suo desiderio di fare la cosa giusta, tra i suoi impulsi selvaggi e il suo bisogno di tenerezza. Emmanuel Gil offre un’altra performance virtuosa in uno spettacolo caustico che fa ridere, gongolare e digrignare i denti, tutto allo stesso tempo. Dai 12 anni in su.

Espanol :

Typhus Bronx Por y protagonizada por Emmanuel Gil. Una extraordinaria elevación emocional. Tifus es el hombre que se sumerge en su interior para poner en marcha el Bronx. Cuando Tifus le cuenta al actor su deseo de tener un hijo, éste no tiene más remedio que cumplir su deseo… a su manera. Pero en este juego de muñecas rusas, ¿quién controla a quién? ¿Quién cría a quién? Al igual que los adultos y los niños conversan dentro de la misma persona, aquí chocan el payaso sensible y sin filtros y el hombre social y racional. Tifus es el niño impulsivo y alocado, con un corazón desbordante y una ingenuidad preocupante. El que dice la verdad y se niega a seguir las reglas del juego. Trop près du mur es la historia de un profundo inadaptado que se propone educar a otro, desgarrado entre su torpeza y su deseo de hacer lo correcto, entre sus impulsos salvajes y su necesidad de ternura. Emmanuel Gil ofrece otra actuación virtuosa en un espectáculo cáustico que hace reír, regodearse y rechinar los dientes, todo al mismo tiempo. A partir de 12 años.

