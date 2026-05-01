Saint-Dié-des-Vosges

Projection film débat Le Chemin des Sommets

Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Projection du film Le Chemin des Sommets suivie d’un débat avec les réalisateurs.

Deux jeunes naturalistes sont en quête d’un trésor un manuscrit sur les poissons et la faune alpine, œuvre d’un scientifique anglais, disparu depuis plus d’un siècle. Lancés sur sa piste, ils entament une traversée des Alpes à pied.

Mais alors qu’ils s’enfoncent au cœur des montagnes sauvages, une question demeure le trésor de l’Anglais existe-t-il vraiment ?Tout public

7 .

Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 50 91 94 contact@novacine.fr

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English :

Screening of the film Le Chemin des Sommets followed by a discussion with the directors.

Two young naturalists are in search of a treasure: a manuscript on fish and alpine fauna, the work of an English scientist who has been missing for over a century. On his trail, they set out to cross the Alps on foot.

But as they plunge deeper into the mountain wilderness, one question remains: does the Englishman’s treasure really exist?

L’événement Projection film débat Le Chemin des Sommets Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SAINT DIE DES VOSGES