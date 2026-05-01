Concert Les Guetteurs Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Saint-Dié-des-Vosges
Concert Les Guetteurs Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Saint-Dié-des-Vosges vendredi 15 mai 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Concert Les Guetteurs
Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Cloître de la cathédrale Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15 22:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Dans le cadre du Festival de Ascension, un concert vous est proposé par le groupe Les Guetteurs. Depuis plusieurs années, Les Guetteurs font résonner leur musique poétique et joyeuse où ils transmettent l’amour de la musique à travers le reggae.
Concert et buvette.Tout public
10 .
Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Cloître de la cathédrale Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est
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English :
As part of the Ascension Festival, a concert by the group Les Guetteurs. For several years now, Les Guetteurs have been transmitting their love of music through reggae with their joyful, poetic music.
Concert and refreshment bar.
L’événement Concert Les Guetteurs Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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