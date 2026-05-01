Concert Les Guetteurs Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Concert Les Guetteurs

Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Cloître de la cathédrale Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15 22:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Dans le cadre du Festival de Ascension, un concert vous est proposé par le groupe Les Guetteurs. Depuis plusieurs années, Les Guetteurs font résonner leur musique poétique et joyeuse où ils transmettent l’amour de la musique à travers le reggae.

Concert et buvette.Tout public

10 .

Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Cloître de la cathédrale Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

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English :

As part of the Ascension Festival, a concert by the group Les Guetteurs. For several years now, Les Guetteurs have been transmitting their love of music through reggae with their joyful, poetic music.

Concert and refreshment bar.

L’événement Concert Les Guetteurs Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES