Tour du Kemberg Saint-Dié-des-Vosges
Tour du Kemberg Saint-Dié-des-Vosges vendredi 8 mai 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Tour du Kemberg
Parking des Trois Fauteuils, LE KEMBERG Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Le tour du Kemberg est une course nature primée et chronométrée avec un départ et une arrivée au Parking des Trois Fauteuils. Le parcours est entièrement balisé. Les chiens sont interdits.Tout public
.
Parking des Trois Fauteuils, LE KEMBERG Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 clubvosgien-saintdie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Tour du Kemberg is an award-winning, timed nature race starting and finishing at the Parking des Trois Fauteuils. The course is fully signposted. Dogs are not allowed.
L’événement Tour du Kemberg Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES
À voir aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)
- Orchestival ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges 8 mai 2026
- Concert Unissons des lumières ESPACE GEORGES SADOUL Saint-Dié-des-Vosges 9 mai 2026
- Portes ouvertes Jardin d’Iirs du Crève Coeur Saint-Dié-des-Vosges 9 mai 2026
- Marché des Artisans & Créateur Saint-Dié-des-Vosges 9 mai 2026
- Animation cocktails Saint-Dié-des-Vosges 13 mai 2026