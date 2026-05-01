Saint-Dié-des-Vosges

Tour du Kemberg

Parking des Trois Fauteuils, LE KEMBERG Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le tour du Kemberg est une course nature primée et chronométrée avec un départ et une arrivée au Parking des Trois Fauteuils. Le parcours est entièrement balisé. Les chiens sont interdits.Tout public

.

Parking des Trois Fauteuils, LE KEMBERG Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 clubvosgien-saintdie@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tour du Kemberg is an award-winning, timed nature race starting and finishing at the Parking des Trois Fauteuils. The course is fully signposted. Dogs are not allowed.

L’événement Tour du Kemberg Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES