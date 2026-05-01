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Portes ouvertes Jardin d’Iirs du Crève Coeur Saint-Dié-des-Vosges

Portes ouvertes Jardin d’Iirs du Crève Coeur Saint-Dié-des-Vosges samedi 9 mai 2026.

Adresse : 8 rue de la Roche des Fées

Ville : 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Département : Vosges

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

Portes ouvertes Jardin d’Iirs du Crève Coeur

8 rue de la Roche des Fées Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :
2026-05-09 2026-05-16

Venez aux portes ouvertes pour sa 15ème année. Vous y découvrirez une collection de 250 variétés de fleurs.Tout public
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8 rue de la Roche des Fées Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est   martinballand@yahoo.fr

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English :

Come along to the open house for its 15th year. You’ll discover a collection of 250 varieties of flowers.

L’événement Portes ouvertes Jardin d’Iirs du Crève Coeur Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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