Saint-Dié-des-Vosges

Portes ouvertes Jardin d’Iirs du Crève Coeur

8 rue de la Roche des Fées Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-16

Venez aux portes ouvertes pour sa 15ème année. Vous y découvrirez une collection de 250 variétés de fleurs.Tout public

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8 rue de la Roche des Fées Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est martinballand@yahoo.fr

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English :

Come along to the open house for its 15th year. You’ll discover a collection of 250 varieties of flowers.

L’événement Portes ouvertes Jardin d’Iirs du Crève Coeur Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES