Portes ouvertes Jardin d’Iirs du Crève Coeur Saint-Dié-des-Vosges
Portes ouvertes Jardin d’Iirs du Crève Coeur Saint-Dié-des-Vosges samedi 9 mai 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Portes ouvertes Jardin d’Iirs du Crève Coeur
8 rue de la Roche des Fées Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-17 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-16
Venez aux portes ouvertes pour sa 15ème année. Vous y découvrirez une collection de 250 variétés de fleurs.Tout public
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8 rue de la Roche des Fées Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est martinballand@yahoo.fr
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English :
Come along to the open house for its 15th year. You’ll discover a collection of 250 varieties of flowers.
L’événement Portes ouvertes Jardin d’Iirs du Crève Coeur Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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