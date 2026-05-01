Saint-Dié-des-Vosges

Festival Festi’Déodat

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

22

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 16:00:00

fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :

2026-05-29

Saint-Dié-des-Vosges accueillera la première édition du Festi’Déodat, un nouveau festival musical qui viendra animer le territoire de la Déodatie le temps d’un week-end festif et convivial.

Cet événement mettra à l’honneur la musique, la rencontre et la dynamique culturelle locale, dans un cadre emblématique de la ville, avec une programmation pensée pour rassembler un large public.

Billets et informations disponibles auprès des Offices de Tourisme partenaires de la Déodatie, ainsi qu’en ligne via les supports officiels du festival.

Un rendez-vous musical à ne pas manquer pour célébrer la culture et l’attractivité du territoire.Tout public

22 .

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 tourisme@vosges-portes-alsace.fr

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English :

Saint-Dié-des-Vosges will be hosting the first edition of Festi?Déodat, a new music festival that will bring the Déodatie region to life over a festive and convivial weekend.

The event will celebrate music, encounters and local cultural dynamics, in an emblematic setting in the town, with a program designed to attract a wide audience.

Tickets and information available from partner Tourist Offices in the Déodatie region, as well as online via the festival?s official media.

A musical event not to be missed, celebrating culture and the attractiveness of the region.

L’événement Festival Festi’Déodat Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES