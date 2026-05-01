Conférence la culture de la vigne dans la partie montagne de la vallée de la Meurthe Route de Robache Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Conférence la culture de la vigne dans la partie montagne de la vallée de la Meurthe

Route de Robache Maison de quartier Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une conférence de la Société Philomatique et du Club des Molières sur La culture de la vigne dans la partie montagne de la vallée de la Meurthe .Tout public

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Route de Robache Maison de quartier Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 49 12

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English :

A lecture by the Société Philomatique and Club des Molières on Vine-growing in the mountainous part of the Meurthe valley .

L’événement Conférence la culture de la vigne dans la partie montagne de la vallée de la Meurthe Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT SAINT DIE DES VOSGES