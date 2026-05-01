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Conférence la culture de la vigne dans la partie montagne de la vallée de la Meurthe Route de Robache Saint-Dié-des-Vosges

Conférence la culture de la vigne dans la partie montagne de la vallée de la Meurthe Route de Robache Saint-Dié-des-Vosges samedi 30 mai 2026.

Lieu : Route de Robache

Adresse : Maison de quartier

Ville : 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Département : Vosges

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

Conférence la culture de la vigne dans la partie montagne de la vallée de la Meurthe

Route de Robache Maison de quartier Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Une conférence de la Société Philomatique et du Club des Molières sur La culture de la vigne dans la partie montagne de la vallée de la Meurthe .Tout public
0  .

Route de Robache Maison de quartier Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 49 12 

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English :

A lecture by the Société Philomatique and Club des Molières on Vine-growing in the mountainous part of the Meurthe valley .

L’événement Conférence la culture de la vigne dans la partie montagne de la vallée de la Meurthe Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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