Acte en scène 2 LA NEF Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Acte en scène 2

LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 10:30:00

fin : 2026-05-17 20:30:00

Date(s) :

2026-05-16

C’est une tradition chaque année pour l’association Acte les spectacles de fin de saison des différents ateliers de théâtre. Les comédiens de tous âges se produiront les 16 et 17 mai prochains à la Nef de Saint-Dié. Sept spectacles pour un festival aux petits oignons concocté par l’association.Tout public

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LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est lanef@ca-saintdie.fr

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English :

It?s a tradition every year for the Acte association: the end-of-season shows of the various theater workshops. Actors of all ages will be performing on May 16 and 17 at La Nef in Saint-Dié. Seven shows for an exquisite festival concocted by the association.

L’événement Acte en scène 2 Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT SAINT DIE DES VOSGES