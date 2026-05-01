Film Reconnexion aux sources Saint-Dié-des-Vosges
Film Reconnexion aux sources Saint-Dié-des-Vosges samedi 16 mai 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Film Reconnexion aux sources
Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16 22:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Un documentaire de Fabrice THOMAS et Dominique PRIEUR sur les énergies dans notre territoire.Tout public
.
Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 50 91 94 contact@novacine.fr
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English :
A documentary by Fabrice THOMAS and Dominique PRIEUR on energy in our region.
L’événement Film Reconnexion aux sources Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-08 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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