Saint-Dié-des-Vosges

Film Reconnexion aux sources

Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16 22:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Un documentaire de Fabrice THOMAS et Dominique PRIEUR sur les énergies dans notre territoire.Tout public

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Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 50 91 94 contact@novacine.fr

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English :

A documentary by Fabrice THOMAS and Dominique PRIEUR on energy in our region.

L’événement Film Reconnexion aux sources Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-08 par OT SAINT DIE DES VOSGES