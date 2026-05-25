Cyclo’folies Saint-Dié-des-Vosges
Cyclo’folies Saint-Dié-des-Vosges vendredi 5 juin 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Cyclo’folies
Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 09:00:00
fin : 2026-06-05 17:00:00
Date(s) :
2026-06-05
4ème édition des Cyclo’Folies, organisés par le Comité des Fêtes de Saint-DIé-des-Vosges sous le thème Guinguette .
Les participants et leurs ERNI (engins roulants non identifiés) passeront dans l’hyper-centre de la ville et sont invités à venir déguisé ! Pas de compétition ou de classement, seulement un esprit convivial et familiale. De 12h à 16h, une animation musicale proposée par K’Danse et le DJ K’Events.Tout public
0 .
Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 76 04 81 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
4th edition of Cyclo’Folies, organized by the Comité des Fêtes de Saint-DIé-des-Vosges under the theme Guinguette .
Participants and their ERNIs (unidentified rolling machines) will pass through the town?s hyper-center, and are invited to come in disguise! No competition or ranking, just a friendly, family atmosphere. From 12pm to 4pm, musical entertainment will be provided by K’Danse and DJ K’Events.
L’événement Cyclo’folies Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES
À voir aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)
- Festival Festi’Déodat Saint-Dié-des-Vosges 29 mai 2026
- Conférence la culture de la vigne dans la partie montagne de la vallée de la Meurthe Route de Robache Saint-Dié-des-Vosges 30 mai 2026
- Concert Last Time Bar La Boussole Saint-Dié-des-Vosges 30 mai 2026
- Projection film débat Le Chemin des Sommets Saint-Dié-des-Vosges 30 mai 2026
- Théâtre Trop près du mur Musée Pierre-Noël Saint-Dié-des-Vosges 3 juin 2026