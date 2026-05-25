Saint-Dié-des-Vosges

Cyclo’folies

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-06-05 17:00:00

Date(s) :

2026-06-05

4ème édition des Cyclo’Folies, organisés par le Comité des Fêtes de Saint-DIé-des-Vosges sous le thème Guinguette .

Les participants et leurs ERNI (engins roulants non identifiés) passeront dans l’hyper-centre de la ville et sont invités à venir déguisé ! Pas de compétition ou de classement, seulement un esprit convivial et familiale. De 12h à 16h, une animation musicale proposée par K’Danse et le DJ K’Events.Tout public

0 .

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 76 04 81 50

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English :

4th edition of Cyclo’Folies, organized by the Comité des Fêtes de Saint-DIé-des-Vosges under the theme Guinguette .

Participants and their ERNIs (unidentified rolling machines) will pass through the town?s hyper-center, and are invited to come in disguise! No competition or ranking, just a friendly, family atmosphere. From 12pm to 4pm, musical entertainment will be provided by K’Danse and DJ K’Events.

L’événement Cyclo’folies Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES