Concert Last Time Bar La Boussole Saint-Dié-des-Vosges
Concert Last Time Bar La Boussole Saint-Dié-des-Vosges samedi 30 mai 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Concert Last Time
Bar La Boussole 16 rue Jean Jacques Baligan Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Un concert du groupe de rock Last Time.Tout public
0 .
Bar La Boussole 16 rue Jean Jacques Baligan Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 77 69 65 88 lasttimerockband@gmail.com
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English :
A concert by rock band Last Time.
L’événement Concert Last Time Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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