Concert Last Time Bar La Boussole Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Concert Last Time

Bar La Boussole 16 rue Jean Jacques Baligan Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Un concert du groupe de rock Last Time.Tout public

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Bar La Boussole 16 rue Jean Jacques Baligan Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 77 69 65 88 lasttimerockband@gmail.com

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English :

A concert by rock band Last Time.

L’événement Concert Last Time Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES