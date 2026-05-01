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Concert Last Time Bar La Boussole Saint-Dié-des-Vosges

Concert Last Time Bar La Boussole Saint-Dié-des-Vosges samedi 30 mai 2026.

Lieu : Bar La Boussole

Adresse : 16 rue Jean Jacques Baligan

Ville : 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Département : Vosges

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

Concert Last Time

Bar La Boussole 16 rue Jean Jacques Baligan Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Un concert du groupe de rock Last Time.Tout public
0  .

Bar La Boussole 16 rue Jean Jacques Baligan Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 77 69 65 88  lasttimerockband@gmail.com

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English :

A concert by rock band Last Time.

L’événement Concert Last Time Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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