Saint-Dié-des-Vosges

Guinguette

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 16:30:00

fin : 2026-07-26 20:30:00

Date(s) :

2026-07-26

En cette fin juillet, le jardin japonais se métamorphose en une véritable guinguette d’autrefois. À l’ombre des arbres ornés de guirlandes venez danser (en tenue d’époque) sur les airs entraînants de l’accordéoniste de l’orchestre Studio 5. Dans une ambiance joyeuse et élégante, les associations partenaires feront revivre

l’esprit des années 50 et viendront enrichir cette parenthèse estivale démonstrations de danses, décors soignés, exposition de véhicules d’époque et présence d’artistes peintres. Convivialité et douceur de vivre en musique à l’apéro-guinguette.

Buvette sur place.Tout public

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Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 66 66 feriac@ville-saintdie.fr

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English :

As July draws to a close, the Japanese garden is transformed into a true old-fashioned open-air dance hall. In the shade of trees adorned with garlands, come dance (in period attire) to the lively tunes of the accordionist from the Studio 5 orchestra. In a joyful and elegant atmosphere, our partner organizations will bring back to life

the spirit of the 1950s and enrich this summer event with: dance demonstrations, tasteful decorations, an exhibition of vintage vehicles, and the presence of artists. Enjoy a friendly atmosphere and the good life with music at the aperitif-guinguette.

Refreshments available on site.

L’événement Guinguette Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES