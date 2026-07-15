Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Concert Sourires d’Ukraine

rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le fabuleux spectacle Sourires d’Ukraine fait son grand retour sur les scènes du Grand Est ; une occasion unique de savourer deux heures de musique, danse, chant et art du cirque, mêlant folklore et modernité, pour le plus grand plaisir, et même l’émerveillement, d’un public toujours plus nombreux.Tout public

0 .

rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 41 19 34 liouba-lorr-ukraine@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The fabulous show %AB Smiles of Ukraine %BB is making its grand return to stages across the Grand Est region; a unique opportunity to enjoy two hours of music, dance, song, and circus arts, blending folklore and modernity, to the delight—and even the wonder—of an ever-growing audience.

L’événement Concert Sourires d’Ukraine Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT SAINT DIE DES VOSGES