Apprenti corbu Saint-Dié-des-Vosges
Apprenti corbu Saint-Dié-des-Vosges vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Apprenti corbu
Place Georges-Trimouille Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-07-17 16:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Venez découper, assembler, coller et décorer la maquette d’un bâtiment important pour Le Corbusier. Gratuit, réservation conseillée. A partir de 9 ans.
Atelier proposé à l’occasion du 10 anniversaire de l’inscription à l’UNESCO de l’Usine Duval.Enfants
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Place Georges-Trimouille Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est musee_pierre_noel@ville-saintdie.fr
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English :
Come cut out, assemble, glue, and decorate a model of a building that was important to Le Corbusier. Free; reservations recommended. Ages 9 and up.
Workshop offered in celebration of the 10th anniversary of the Duval Factory’s inscription on the UNESCO World Heritage List.
L’événement Apprenti corbu Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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