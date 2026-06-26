Saint-Dié-des-Vosges

Apprenti corbu

Place Georges-Trimouille Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 14:30:00

fin : 2026-07-17 16:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Venez découper, assembler, coller et décorer la maquette d’un bâtiment important pour Le Corbusier. Gratuit, réservation conseillée. A partir de 9 ans.

Atelier proposé à l’occasion du 10 anniversaire de l’inscription à l’UNESCO de l’Usine Duval.Enfants

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Place Georges-Trimouille Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est musee_pierre_noel@ville-saintdie.fr

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English :

Come cut out, assemble, glue, and decorate a model of a building that was important to Le Corbusier. Free; reservations recommended. Ages 9 and up.

Workshop offered in celebration of the 10th anniversary of the Duval Factory’s inscription on the UNESCO World Heritage List.

L’événement Apprenti corbu Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES